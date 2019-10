Spuwen en trappen naar de politie: Openbaar Ministerie vordert drie maanden cel Lieke D'hondt

10 oktober 2019

13u32 0 Geraardsbergen Een discussie op café heeft voor M.S. uit Geraardsbergen een staartje gekregen in de correctionele rechtbank. Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van drie maanden en een boete van 800 euro.

De man kreeg het aan de stok met een andere caféganger in Geraardsbergen, waarna de politie ter plaatse kwam. Zij slaagden er maar moeilijk in de beklaagde te kalmeren: hij spuwde in het gezicht van één van de agenten en trapte in het rond. De advocaat van de man legt in de rechtbank uit waarom zijn cliënt zo kwaad werd. “De andere man in het café had hem beledigd. Toen de politie ter plaatse kwam, was hij boos dat hij en niet de andere man mee moest naar het politiekantoor. De relatie tussen mijn cliënt en de politie van Geraardsbergen was bovendien al gespannen door een eerder incident.” De man beweert ook slecht behandeld te zijn door de politie, maar daar liggen geen bewijzen van voor en ook op de camerabeelden is dat niet te zien. Vonnis op 4 november.