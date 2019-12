Sprookjes enzo brengt een sneeuwwit sprookje in het Arjaantheater Frank Eeckhout

11 december 2019

18u47 3 Geraardsbergen Cultuurcentrum De Abdij laat op zaterdag 21 december het Arjaantheater ondersneeuwen. Sprookjes enzo trakteert kleuters vanaf 2 jaar op een streelzacht verhaal om met open mond naar te kijken.

Met ‘WIT’ brengt Sprookjes enzo alweer een magische voorstelling met licht, livemuziek, acrobatie en een verwondering om u tegen te zeggen. Uit de hemel dwarrelt sneeuw, het danst als een wolk vlinders op de wind. De sneeuw verandert de hele wereld en alles wordt wit. Tickets kosten 9 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen en zijn te verkrijgen bij CC De Abdij. Reserveren kan online via www.ccdeabdij.be , op het nummer 054/43.72.61 of via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be.