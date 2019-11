Sprankelend Geraardsbergen tovert december om tot feestmaand Frank Eeckhout

23 november 2019

16u56 0 Geraardsbergen Sprankelend Geraardsbergen tovert de maand december om tot een feestmaand. “Met een kerstweekend, shopplezier en een eindejaarswedstrijd is er voor elk wat wils te beleven in december", kondigt schepen Ann Panis (Open Vld) aan.

Van 1 december tot 31 december kan je deelnemen aan de eindejaarswedstrijd. “Verzamel vijf verschillende stempels op je kaart en maak kans op een twee champagneweekends ter waarde van 700 euro of drie champagnepakketten met 20 flessen Pommery. Je herkent de deelnemende handelaars aan de champagnefles in hun etalage. Stempelkaarten kunnen gedeponeerd worden in de kijketalage op de hoek van de Grotestraat met de Lessensestraat", vertelt schepen Ann Panis.

Van vrijdag 13 tot zondag 15 december kan je op de kerstmarkt op het Stationsplein genieten van lekkere hapjes, warme dranken en allerlei geschenkjes. “We openen de kerstmarkt op vrijdag met een set van dj Warry. Zaterdagmiddag zorgt koor Gaudicanto voor de muzikale noot en ’s avonds brengt Janne Blommaert de kerstsfeer naar het Stationsplein met haar prachtige stem. Op zondag zorgen de Pooltrotters voor de nodige ambiance. Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Zij kunnen zich op zaterdag laten maquilleren en op zondag brengt de Kerstman voor hen wat lekkers mee.”

Ook aan shopplezier is er in december geen gebrek. “Op vrijdag 13 december kan je tot 21 uur flaneren tussen de winkels tijdens de late night shopping. Tussendoor kan je er genieten van heerlijke hapjes, drankjes en animatie. Op zaterdag 21 december kan je er de Kerstman tegen het lijf lopen. Tijdens de koopzondagen op 15, 22 en 29 december kan je in het centrum van Geraardsbergen terecht voor je laatste cadeaus en feestbenodigdheden", geeft de schepen nog mee.

Alle info en het volledig programma is te vinden op www.visitgeraardsbergen.be/sprankelendgeraardsbergen.