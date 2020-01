Sportdienst Geraardsbergen zoekt monitoren Frank Eeckhout

15 januari 2020

09u36 0 Geraardsbergen Sportdienst Geraardsbergen is op zoek naar monitoren om de sportkampen tijdens de schoolvakanties in goede banen te leiden .

“Ben je student of afgestudeerd in de lichamelijke opvoeding of als kleuterleid(st)er? Stel je dan vlug kandidaat als monitor voor onze sportkampen. We hebben sportkampen voor kleuters en lagere schoolkinderen in de paas- en zomervakantie. Je kan uiteraard ook vrijblijvend solliciteren en/of vragen om toegevoegd te worden aan de databank", zegt schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld). Meer info is te verkrijgen via sportdienst@geraardsbergen.be of op het nummer 054/43.51.42.