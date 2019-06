Speelplein Guustje klaar voor geweldige zomervakantie Frank Eeckhout

28 juni 2019

14u12 3 Geraardsbergen Speelplein Guustje in Geraardsbergen maakt zich op voor een geweldige zomervakantie. “Ook Speelplein Ondersteboven is opnieuw van de partij. Kinderen met een beperking beleven daar een spetterende zomer", zegt schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont (CD&V).

Knutselen, voetballen, toneeltjes maken of spelletjes spelen, het kan allemaal op Speelplein Guustje. “Kinderen tussen 2,5 en 6 jaar spelen op kleuterplein. Vanaf 7 jaar schuiven ze door naar het groot plein. Daar hebben we ook een tienerwerking. Tieners tussen 12 en 15 jaar vormen een gezellige groep en zitten op maandag samen met de animatoren om hun planning voor de rest van de week te bespreken. Iedereen is welkom op het Sint-Catharinacollege in de Wegvoeringsstraat", zegt Fernand Van Trimpont.

Ook Speelplein Ondersteboven is opnieuw van de partij. Kinderen met een beperking beleven daar een spetterende zomer. Zij spelen in Bubao De Mozaïek in de Boelarestraat. Overtuigd? Schrijf je dan snel in via www.reservaties.geraardsbergen.be. Vanaf nu kan je ook online betalen. Geen file meer aan de inschrijvingstafel want wie op voorhand inschrijft mag de rij voorbij lopen. Het speelplein opent haar deuren van 1 tot 19 juli en van 5 tot 23 augustus. Meer info op www.giesbaargsejeugd.be.