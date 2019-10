Spectaculair verkeersongeval op N42: bestelwagen Bpost duwt personenwagen in gracht en kantelt Frank Eeckhout

18 oktober 2019

10u01 0 Geraardsbergen Op de N42 botste de bestuurder van een bestelwagen van Bpost vrijdagmorgen omstreeks 8.30 uur achterop een remmende personenwagen. De impact van de botsing was zo groot dat de bestelwagen kantelde en de personenwagen in de gracht belandde.

Het ongeval gebeurde op de gemeentegrens van Schendelbeke met Hemelveerdegem in de rijrichting van Zottegem. M.R. uit Idegem minderde vaart om met zijn Peugeotde Strichtstraat in Hemelveerdegem in te draaien. R.V.E. uit Zottegerm, die met een bestelwagen van de Bpost achter de Peugeot reed, had het remmanoeuvre te laat opgemerkt en botste achterop de wagen. Door de klap kantelde de bestelwagen en schoot de personenwagen links van de weg de gracht in. Beide bestuurders slaagden erin op eigen kracht hun voertuig te verlaten. Zij bleven ongedeerd. Brandweerpost Geraardsbergen werd opgeroepen om de brokstukken op te ruimen. Door het ongeval raakte de N42 tussen Ophasselt en Schendelbeke een hele tijd volledig versperd met een lange file tot gevolg. De twee voertuigen werden getakeld.