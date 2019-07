SPECT-CT-scanner is nieuwe paradepaardje van ASZ Claudia Van den Houte

05 juli 2019

19u58 3 Geraardsbergen De dienst Nucleaire Geneeskunde van het ASZ Geraardsbergen heeft een hypermoderne SPECT-CT-camera in gebruik genomen.

Het nieuwe toestel combineert twee verschillende beeldvormingstechnieken - SPECT en CT - in één enkele camera, twee scanners in één toestel dus. Een SPECT-scanner vangt elektromagnetische straling op. “Hierbij gaan we een radioactief product inspuiten bij de patiënt”, vertelt dokter Carlos De Sadeleer van de dienst Nucleaire Geneeskunde. “Dat product gaat zich binden aan een orgaan en gaat radioactief worden. De stralen worden opgevangen door twee grote detectoren.” Op die manier worden er beelden gemaakt van de patiënt. Een CT-scanner maakt dan weer gebruik van röntgenstralen. Het nieuwe toestel combineert beide technologieën, waardoor de dokters veel preciezer en sneller een diagnose kunnen stellen. “Het is het nieuwe paradepaardje van het ziekenhuis”, aldus dokter De Sadeleer. “We krijgen zo twee exact over elkaar liggende beelden.” Het toestel weegt liefst 4,5 ton. Het was een heel huzarenstukje om het op zijn locatie te krijgen in het ziekenhuis. Rond het toestel werd er ook 5 ton lood aangebracht als stralingsbescherming. Het gaat om een investering van 1 miljoen euro.