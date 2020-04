Sp.a vraagt tegemoetkoming inschrijvingsgeld kunstacademie: “Door coronacrisis zijn veel lessen geschrapt” Frank Eeckhout

29 april 2020

11u49 2 Geraardsbergen Sp.a vraagt aan het stadsbestuur een financiële tegemoetkoming voor de leerlingen van de Geraardsbergse kunstacademie. “Door de coronacrisis zijn heel wat lessen geschrapt terwijl de leerlingen betaald hebben voor een volledig schooljaar. Wij stellen voor dat het stadsbestuur nadenkt over een compensatie", stelt gemeenteraadslid Bram De Geeter.

Door de maatregelen van de lockdown light zijn ook alle lessen in de kunstacademie geannuleerd. “We stellen vast dat de docenten van de kunstacademie halve wonderen verrichten om ook tijdens de coronacrisis de leerlingen toch nog les te geven. De leerkrachten verdienen hiervoor een dikke pluim. De coronamaatregelen leggen echter een beperking op de dienstverlening van de leerkrachten. Wij vinden dan ook dat er moet nagedacht worden over een compensatie. Dat kan door het inschrijvingsgeld voor volgend schooljaar te verlagen, iets wat ook in andere steden en gemeenten wordt toegepast", zegt Bram De Geeter.

Tarieven verlagen

Nog beter zou zijn dat de Vlaamse regering beslist om de tarieven te verlagen. “Aangezien bepaalde lessen of uren door de stad worden gefinancierd en andere door de Vlaamse overheid, zou een beslissing van de Vlaamse overheid het de stad gemakkelijker maken om het inschrijvingsgeld te verlagen. Maar ook andere tegemoetkomingen zijn voor ons bespreekbaar. Het belangrijkste is dat men maatregelen neemt om zeker geen leerlingen te verliezen en al zeker geen leerlingen uit sociaal minder sterke milieus", besluit De Geeter.

Schepen van Onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V) kijkt in eerste instantie ook naar de Vlaamse overheid en dan vooral naar de minister van Onderwijs. “Het kunstonderwijs heeft nog niet te horen gekregen wanneer de lessen eventueel zouden kunnen hervatten. Ondertussen zorgen de leerkrachten van onze kunstacademie er wel voor dat heel wat leerlingen thuis aan de slag kunnen blijven. Dat is vergelijkbaar met het gewone onderwijs. Mocht evenwel blijken dat het kunstonderwijs ook op 1 september nog niet kan herstarten, dan moeten we wel nadenken over lager inschrijvingsgeld. Maar zover zijn we nog niet", reageert Van Trimpont.