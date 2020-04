Sp.a vraagt duidelijkheid over aankoop mondmaskers Frank Eeckhout

23 april 2020

10u54 0 Geraardsbergen Oppositiepartij sp.a vraagt aan het stadsbestuur van Geraardsbergen om duidelijkheid te verschaffen rond de aankoop van beschermende mondmaskers voor de inwoners.

De socialisten hebben hun vraag naar meer duidelijkheid geagendeerd op de gemeenteraad van dinsdag. “Enkele steden en gemeenten namen hierover al een beslissing en bestelden zelf herbruikbare mondmaskers voor hun inwoners. Een deel van die gemeenten en steden plaatsten hun bestelling bij Think Pink. Think Pink is in samenwerking met een Belgisch bedrijf begonnen om massaal gepersonaliseerde mondmaskers te maken. Het grootste deel (80 procent) van de opbrengst gaat naar Think Pink en naar concrete projecten voor patiënten en lokale ziekenhuizen. Het betreft wasbare, honderd procent katoenen mondmaskers in drie lagen; gemaakt volgens de normen opgesteld door specialisten met een Europees label. In Duitsland en Oostenrijk zijn deze mondmaskers al in gebruik. We vragen ons af wanneer wij gaan volgen", zegt Emma Van der Maelen. Waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont liet eerder deze week weten de aankoop van mondmaskers te onderzoeken.