Sp.a hekelt digitale gemeenteraad: “Totaal gebrek aan respect voor verkozenen” Frank Eeckhout

06 oktober 2020

12u03 1 Geraardsbergen Oppositiepartij sp.a vindt het niet kunnen dat het stadsbestuur één dag voor de gemeenteraad beslist om die digitaal te organiseren. “Het stadsbestuur heeft de mond vol van participatie maar gemeenteraadsleden worden de mond gesnoerd door hen achter hun pc te houden", sneert Emma Van der Maelen.

Na maanden van digitale gemeenteraden zou de gemeenteraad dinsdagavond opnieuw fysiek georganiseerd worden. Maar één dag voor de gemeenteraad werd dat plan gewijzigd. “Uit gezondheidsoverwegingen en op aanbeveling van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur", motiveert burgemeester Guido De Padt (Open Vld) deze last minute beslissing. Maar dat is niet naar de zin van de socialisten. “Als er vorig weekend 100 personen kunnen deelnemen aan een quiz in De Spiraal dan moet een vergadering met 31 verkozenen, waarbij iedereen op anderhalve meter afstand zit en een mondmasker draagt, zeker mogelijk zijn", reageert Van der Maelen. Burgemeester Guido De Padt blijft echter bij zijn besluit.