Sp.a Geraardsbergen vraagt spoedvergadering OCMW-raad om sociale crisis te vermijden Frank Eeckhout

03 april 2020

15u10 3 Geraardsbergen Sp.a Geraardsbergen vraagt dat het stadsbestuur in spoed bijeen wordt geroepen en maatregelen treft om een sociale crisis te vermijden.

De stad Geraardsbergen kondigde reeds aan dat men middelen zou uittrekken om de handelaars bij te staan. Sp.a Geraardsbergen kan die actie alleen maar ondersteunen. “Maar hetzelfde principe gaat ook op voor de doorsnee burgers. Bij de handelaars of bedrijven werken ook mensen die plots hun inkomen terug zien vallen of plots geen interimwerk meer kunnen krijgen. Ook voor deze kwetsbare mensen moeten we voldoende aandacht hebben", zegt raadslid Emma Van der Maelen.

Om dergelijke plan te kunnen uitbouwen, vragen de socialisten een spoedvergadering van de OCMW-raad. “We moeten niet wachten tot de crisis achter de rug is want dan is het misschien al te laat voor deze mensen. De moderne technologieën laten toe dat er een digitale werkgroep binnen de OCMW-raad kan opgericht worden. De OCMW-raadsleden of de commissie welzijn kan dan vanuit zijn/haar eigen kot meewerken om een passend antwoord te vinden op deze problematiek. In eerste instantie moet de OCMW-raad een zicht krijgen op de huidige situatie: welke initiatieven werden reeds ondernomen, kan er een toename van aanvragen vastgesteld worden, wat is de situatie in de Geraardsbergse rustoorden, slagen de scholen erin alle kinderen te bereiken. Op basis van de informatie kan de OCMW-raad de nodige maatregelen treffen. Maar het lijkt ons nu al duidelijk dat er een noodfonds moet opgericht worden", besluit Van der Maelen.