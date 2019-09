Sp.a Geraardsbergen organiseert weer groepsaankoop stookolie Frank Eeckhout

26 september 2019

11u26 0 Geraardsbergen Sp.a Geraardsbergen organiseert nog tot maandag 7 oktober zijn jaarlijkse groepsaankoop stookolie. “Door allemaal samen stookolie aan te kopen kan je jaarlijks tot honderden euro’s besparen”, zegt organisator Emma Van der Maelen.

Sp.a Geraardsbergen gelooft sterk in de kracht van groepsaankopen. “Iedereen krijgt dezelfde prijs per liter, ongeacht de grootte van de bestelling. Vorig jaar konden we zo een korting van 139 euro krijgen op een bestelling van 1.000 liter”, weet Emma Van der Maelen. Nieuw dit jaar is de online tool om je in te schrijven. “Surf naar www.samensterker.be/oost-vlaanderen en selecteer de mazoutactie om je in te schrijven. Maar natuurlijk hebben we ook gedacht aan de mensen die geen internet hebben. Om hen bij te staan, hebben we een inschrijfmoment voorzien op zondag 6 oktober van 10 tot 12 uur in zaal Sint-Bavo op de Hoge Buizemont", geeft Van der Maelen nog mee. De minimumafname bedraagt 500 liter.