Sp.a bevraagt handelaars over relanceplan na coronacrisis Frank Eeckhout

14 mei 2020

14u18 0 Geraardsbergen Oppositiepartij sp.a gaat de de Geraardsbergse handelaars bevragen over een relanceplan na de coronacrisis. “Het stadsbestuur heeft beloofd om 400.000 euro uit te trekken, maar niemand weet wat er met het geld gaat gebeuren”, zegt Stijn De Bock.

Op 18 maart kondigde het stadsbestuur aan voor 400.000 euro aan maatregelen te nemen om de lokale handelaars te ondersteunen. “Twee maanden later blijft het bij een belofte en ligt er nog een enkel plan op tafel. De voorbije dagen werd pijnlijk duidelijk dat onvoldoende afstemming met handelaars ernstige gevolgen kunnen hebben. Omdat het stadsbestuur geen initiatief neemt, gaan we de handelaars zelf bevragen naar hun noden. De resultaten van de bevraging geven we dan af aan het stadsbestuur. Met de antwoorden kunnen ze dan een relanceplan opmaken”, zegt Stijn De Bock.