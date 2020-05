SOS wilde dieren trekt aan de alarmbel: “Vreemde ziekte houdt lelijk huis bij egels” Frank Eeckhout

12 mei 2020

16u34 24 Geraardsbergen In opvangcentrum SOS wilde dieren in Geraardsbergen worden – naast de vele jonge dieren - bijna uitsluitend egels binnengebracht met allemaal dezelfde, zorgwekkende typerende letsels: korstige, abcederende huidproblemen en verdikte poten. “Het merendeel van de dieren overlijdt aan deze mysterieuze infectieziekte. Alleen al bij ons werden 70 egels op twee maanden tijd met dezelfde problemen binnengebracht”, luidt dierenarts Sören Decraene de alarmbel.

Aanvankelijk werd gedacht dat vooral mannelijke egels het slachtoffer werden van territoriale gevechten onder elkaar. Nazicht door een van de dierenartsen bracht aan het licht dat geslacht geen invloed heeft: zowel mannelijke als vrouwelijke egels hebben dezelfde letsels. “Er werd een uitgebreide autopsie gedaan en er werden stalen genomen voor specifieke onderzoeken om zo te kunnen achterhalen wat er aan de hand is met de egels. Mogelijk gaat het om een nieuwe infectieziekte waarover we weinig tot niets weten. Het onderzoek zal duidelijkheid brengen over wat er precies gaande is,” zegt onderzoeksverantwoordelijke dierenarts Sören Decraene.

De kans bestaat dat de egelpopulatie hierdoor onder druk komt te staan Centrumverantwoordelijke Nancy Van Liefferinge

Egelpopulatie onder druk

Het sterftecijfer bij de egels ligt hoog. “ het merendeel van de egels overlijdt uiteindelijk aan de ziekte of aan de gevolgen ervan: de dieren verzwakken en krijgen infecties. Voorlopig is het gissen naar de oorzaak en naar de mogelijke gevolgen. We staan voor een mysterie en hebben op eigen initiatief een onderzoek gestart om te kijken wat er precies aan de hand is met onze egels. Het is nog wachten op de resultaten, maar de kans bestaat dat de egelpopulatie hierdoor onder druk komt te staan”, gaat centrumverantwoordelijke Nancy Van Liefferinge verder.

SOS wilde dieren roept op om verzwakte en gewonde egels meteen naar het dichtstbijzijnde opvangcentrum voor wilde dieren te brengen. “Egels die overdag rondlopen, niet meer oprollen, wankelen op de poten of ingevallen flanken hebben, vertonen duidelijke tekenen van verzwakking. Breng zo’n dieren altijd meteen naar het dichtstbijzijnde opvangcentrum voor wilde dieren”, geeft Van Liefferinge nog mee.

Bij SOS wilde dieren in Geraardsbergen worden jaarlijks meer dan 2.000 gewonde en verzwakte dieren opgevangen, die na de nodige zorgen opnieuw de natuur in kunnen.