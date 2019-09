SOS Wilde Dieren en Wildlife Hospital zet deuren open Frank Eeckhout

24 september 2019

09u58 0 Geraardsbergen SOS Wilde Dieren en Wildlife Hospital neemt bezoekers mee achter de schermen van het opvangcentrum. “Enthousiaste gidsen staan zondag 6 oktober klaar om je de grappigste, strafste en aangrijpendste verhalen van dieren in nood te vertellen”, zegt Filip Berlengee.

Meer dan 1.500 patiënten per jaar. Zoveel wilde dieren in nood vinden jaarlijks de weg naar het Vlaams Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) in Geraardsbergen. De taak van een VOC bestaat erin om wilde dieren in nood te helpen. Bij SOS Wilde Dieren zijn die patiëntjes afkomstig uit de wijde regio: de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en het noordwesten van Wallonië. Vaak zijn dat gewonde dieren. “Een ree die betrokken is bij een verkeersongeval, een duif die onzacht kennis heeft gemaakt met de kat, of een buizerd die verstrikt is geraakt in prikkeldraad. Met zoveel patiënten barst het opvangcentrum echter uit zijn voegen”, zegt Filip Berlengee.

Dit jaar werd het centrum overspoeld door een uitzonderlijk aantal egels in nood. Sommige dieren waren zwaargewond, andere hadden te lijden onder de hittegolven en droogte die ons land afgelopen zomer teisterden. Bijna veertig kleine egeltjes werden volledig uitgeput binnengebracht. De vrijwilligers van SOS Wilde Dieren kwamen handen te kort om al die stekelige mini-egels te verzorgen. “Gelukkig nam SOS Wilde Dieren dit jaar het nieuwe Wildlife Hospital in gebruik. Het kreeg een moderne intensive care, opslagkamer, behandel- en revalidatieruimte, jongedierenkamer, voederkeuken, receptie, vrijwilligersvertrek en polyvalente ruimte voor recreatie en educatie. Dit gloednieuwe dierenhospitaal kan nu voor het eerst bezocht worden”, besluit Filip.

SOS Wilde Dieren verwelkomt alle grote en kleine dierenvrienden op zondag 6 oktober van 10 tot 18 uur op de Hoge Buizemont 211 en 219B in Geraardsbergen. De toegang is gratis. Meer info op www.sos-wildedieren.be.