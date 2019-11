Softwareprogramma met leestips voor 6 tot 11-jarigen in de bib Frank Eeckhout

14 november 2019

09u58 0 Geraardsbergen De bibliotheek van Geraardsbergen beschikt met Bieblo sinds kort over een softwareprogramma met leestips voor 6 tot 11-jarigen.

Bieblo is een programma dat kinderen op een speelse manier een aantal thema’s aanbeveelt. “Dat gaat van sport en fantasie tot vriendschap. Klikken of swipen ze links, dan is het niets voor hen. Klikken of swipen ze rechts, dan interesseert dat thema hen wel. Op het einde worden er door het programma 8 boeken voorgesteld die beantwoorden aan hun interesses en die bovendien op dat moment aanwezig zijn in de bib. Voor kinderen is het vaak moeilijk een tof boek te vinden dat hen interesseert. Het aanbod is zo groot. En sommige kinderen lezen sowieso al niet graag. Deze software helpt hen een keuze te maken die aansluit bij hun interesses", zegt bibliothecaris Paul De Taeye.

Bieblo is te raadplegen op een tablet-computer in de jeugdafdeling van de bib. Maar het kan ook van thuis uit. Meer inlichtingen op www.geraardsbergen.bibliotheek.be.