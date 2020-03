Sociale dienst, De Poort en Huis van het Kind zetten alle zeilen bij Frank Eeckhout

22 maart 2020

15u07 1 Geraardsbergen In Geraardsbergen zetten de sociale dienst, Wijkcentrum De Poort en Huis van het Kind alle zeilen bij. “Voor onze zieke inwoners en inwoners die het financieel moeilijk hebben, wegen de extra zorgen nog zwaarder", zegt voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst David Larmuseau (CD&V).

De sociale dienst blijft de permanentie verzekeren. Alle aanvragen voor steun worden dagelijks verwerkt. “We verwachten dat deze aanvragen zullen toenemen. Onze maatschappelijke werkers contacteren nu al hun cliënten om te horen of alles in orde is. Wijkcentrum De Poort blijft de voedselbedeling organiseren, aangepast aan de veiligheidsvoorschriften uiteraard. Van dag tot dag wordt geëvalueerd of dit haalbaar blijft. De mogelijkheid om aan huis te leveren wordt momenteel onderzocht. De Poort blijft ook warme maaltijden aanbieden maar die kunnen enkel nog afgehaald worden. En om de isolatie van de mensen tegen te gaan, werd een babbellijn opgestart", zegt David Larmuseau.

Gezinnen met kinderen behoren meestal niet tot de risicogroep maar worden evenzeer getroffen door de coronacrisis. “Wekenlang samen met het gezin doorbrengen, kan fijn zijn. Het kan echter ook wegen op het gemoed en spanningen met zich meebrengen. Huis van het Kind heeft daarom enkele tips voor de ouders en advies. De medewerkers blijven bereikbaar via de telefoon of via mail en op de Facebookpagina worden regelmatig tips gedeeld. Huis van het Kind coördineert ook de vragen rond noodzakelijke kinderopvang”, besluit Larmuseau.