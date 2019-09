Snelheidsmaniak raast met 143 per uur door bebouwde kom Frank Eeckhout

23 september 2019

17u53 6 Geraardsbergen Politie Geraardsbergen/Lierde heeft zondag een snelheidsmaniak aan de kant gezet die met 143 km per uur door de bebouwde kom raasde. Hij mocht onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren en mag zich aan een zware boete verwachten.

De verkeersdienst van de lokale politie voerde zondag tussen 15 en 18 uur snelheidscontroles uit ter hoogte van de N496/Korendries in Geraardsbergen. Dat is een bebouwde kom waar een snelheidslimiet van 50 km per uur geldt. Van de 464 gecontroleerde voertuigen hadden 135 chauffeurs een te zware voet. Dit betekent dat maar liefst 29% te snel reed. 16 bestuurders werden effectief onderschept en aan de kant gezet. Zij werden allen onderworpen aan een ademtest en bliezen ‘Safe’. Van deze 16 chauffeurs reden er 7 respectievelijk 92, 120, 120, 98, 96, 98 en 143 per uur binnen de bebouwde kom. Het rijbewijs van deze snelheidsduivels werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Zij mogen zich allen verwachten aan een fikse boete.