Sluiting door coronavirus extra zwaar voor Bar Gidon: “Slechte periode voor een wielercafé om te moeten sluiten” Claudia Van den Houte

13 maart 2020

20u17 38 Geraardsbergen De verplichte sluiting van alle cafés om een verdere verspreiding van het coronavirus in te perken, is voor de café-uitbaters een zware domper. Voor sommigen valt de timing bijzonder slecht, zoals voor Bar Gidon in Geraardsbergen. “Voor een wielercafé is dit echt een slechte periode om te sluiten”, aldus oud-wielrenner Frederik ‘Fredje’ Penne, uitbater van Bar Gidon.

De nieuwe maatregelen, die donderdagavond werden bekendgemaakt, waren voor vele café-uitbaters meer dan even slikken. “Om 23 uur krijg je plots te horen dat de cafés drie weken moeten sluiten. Het kwam aan als een klap op mijn hoofd. Tot dan was dat een ver-van-mijn-bedshow”, vertelt Penne. “Ik laat niet vaak mijn slaap, maar die nacht heb ik niet geslapen. Pas afgelopen woensdag was voor mij het besef gekomen dat het coronavirus financiële gevolgen zou hebben voor ons.”

Voor Bar Gidon komt de sluiting zeer ongelegen. “Dit weekend was er hier een vergadering van een wielertoeristenclub gepland, kwam een kaartenclub bijeen en bovendien was het de eerste zondag in weken dat er goed weer werd voorspeld en verwachtte ik dus veel wielertoeristen. Bovendien is dit een periode waarin de koers het meeste leeft. Er staan of stonden - want er werden al afgelast - de komende weken verschillende koersen gepland. Dat zijn momenten waarop wielerliefhebbers naar ons café afzakken om de koers hier samen op televisie te bekijken. Ook in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is het hier altijd heel druk. Als wielercafé is dit echt één van de slechtste periodes om te sluiten. En de aangekondigde steun voor horecazaken? Mooi dat ze dat zeggen, maar hopelijk wordt die ook werkelijkheid.”

Afscheid voor klanten

Vrijdag was het de laatste dag voor alle cafés voor drie weken dicht moeten. Ook in Bar Gidon is het die dag druk geweest. “Veel vaste klanten zijn nog eens langsgekomen om afscheid te nemen. Ze vertelden me hoe erg ze het vinden dat het café drie weken moet sluiten. Ik heb overdag veel vaste klanten, ook heel wat oudere mensen. Zij zijn blij dat ze hun dagelijkse babbel hebben, maar die valt nu weg. We krijgen veel medeleven van de mensen. Mensen beseffen dat het voor ons niet makkelijk is. Dat vele medeleven en de steun die er is, doen wel deugd.”