Slechts acht leerlingen starten in middelbare Freinetschool van Keerpunt Voor jaarlijkse schoolkosten geldt maximumfactuur van 450 euro

02 september 2019

14u06 5 Geraardsbergen De middelbare Freinetschool van Keerpunt in Geraardsbergen telde maandagmorgen slechts acht leerlingen. “Omdat er in de zeven nieuwe Freinetscholen in Vlaanderen samen 107 starten, is de toekomst van de school in Geraardsbergen verzekerd", zegt met Anaïs Govaerts.

De vzw Freinetscholen Keerpunt opende op maandag 2 september zeven nieuwe middelbare Freinetscholen, verspreid over Vlaanderen. Eén daarvan is gevestigd in de Bareelstraat in Idegem. Een oud schoolgebouw dat in 2014 is vernieuwd. Het biedt veel mogelijkheden tijdens de opstartfase en de leerlingen volgen les in een aangename, degelijke en huiselijke sfeer. Na één à twee jaar verhuist de school naar het centrum van Geraardsbergen. Eén van de drijvende krachten achter de nieuwe Freinetschool is Anaïs Govaerts. Haar dochtertje loopt nu nog school in Freinetschool De Klaproos in Overboelare. “Binnen enkele jaren gaat zij naar het middelbaar, maar veel secundaire Freinetscholen zijn er niet in de omgeving van Geraardsbergen. Toen we hoorden dat de vzw Freinetscholen Keerpunt op zoek ging naar locaties om zeven middelbare scholen op te starten in Vlaanderen, hebben we met enkele ouders de koppen bij elkaar gestoken”, vertelt Anaïs.

Ouders die het financieel niet breed hebben, kunnen rekenen op hulp vanuit het Sociaal Fonds. Met deze maatregelen kiest Keerpunt helder koers in het actuele vraagstuk ronde maximumfacturen voor secundaire scholen Anaïs Govaerts

Een Keerpuntschool zal nooit meer dan 150 leerlingen tellen. Dat is geen vage belofte: de scholen hebben dit maximumaantal officieel laten vastleggen in de statuten. Dit jaar is er in Geraardsbergen ruimte voor veertig eerstejaars middelbare scholieren. De jaren nadien kunnen daar telkens twintig scholieren bijkomen tot de maximumcapaciteit bereikt is. Toch gingen slechts acht leerlingen van start in Geraardsbergen. Voor veel scholen zou dat problematisch zijn, maar niet voor de Freinetschool van Keerpunt. “Dat komt omdat de zeven vestigingen als één geheel worden aanzien. En samen zijn er maandag 107 leerlingen gestart in alle scholen samen. In de loop van het schooljaar kunnen daar trouwens nog leerlingen bijkomen", weet Anaïs.

Maximumfactuur

Voor de jaarlijkse schoolkosten zal iedere locatie een maximumfactuur van 450 euro hanteren. Alle kosten voor het volledige jaar zitten daarin: ICT-apparatuur, gebruik van de digitale leeromgeving Canvas, zwemmen en andere sportactiviteiten, alle klasuitstappen en ook alle schoolmateriaal, inclusief mappen, schriften, pennen en potloden. Keerpuntleerlingen kunnen het schooljaar dus letterlijk — op hun lunchpakket en drinkfles na — met een lege rugzak starten. “Ouders die het financieel niet breed hebben, kunnen rekenen op hulp vanuit het Sociaal Fonds. Met deze maatregelen kiest Keerpunt helder koers in het actuele vraagstuk rond maximumfacturen voor secundaire scholen. We willen immers dat al onze leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de activiteiten", besluit Anaïs.

Voor informatie en inschrijvingen kunnen ouders terecht op het nummer van Keerpunt Geraardsbergen 0485/24.28.92. Mailen kan naar geraardsbergen@keerpuntscholen.be. Meer informatie op www.keerpuntscholen.be.