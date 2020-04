Skoda Challenge Geraardsbergen door coronavirus uitgesteld naar 2021 Claudia Van den Houte

07 april 2020

15u43 3 Geraardsbergen De Skoda Challenge Geraardsbergen gaat dit jaar niet door met het coronavirus en wordt uitgesteld naar 2021.

De triatlon zou normaal plaatsvinden op 7 juni. Er zouden ongeveer 1.000 atleten uit 32 verschillende landen aan deelnemen. “De huidige toestand maakt dat er in België nu reeds tot 19 april en met hoge waarschijnlijkheid tot 3 mei al niet kan gezwommen worden in de zwembaden. Een optimale voorbereiding op de wedstrijd is dan ook zo goed als onbestaande geworden”, klinkt het bij de organisatoren van het team Challenge Geraardsbergen.

Daarom werd beslist om de wedstrijd dit jaar af te lassen. Dat heeft niet alleen op sportief vlak maar ook op organisatorisch en economisch vlak grote gevolgen. “Zo werd reeds zwaar geïnvesteerd in gepersonaliseerde materialen, werkuren, technologie en licenties voor de editie 2020. De exacte grootte van deze kost kennen we nog niet maar deze zal ongetwijfeld een enorme impact hebben op onze organisatie.”

Deelnemers die waren ingeschreven voor de editie van dit jaar, wordt aangeboden om hun registratie kosteloos om te zetten naar een deelnameslot voor de wedstrijd in 2021. De datum wordt later nog bekendgemaakt, maar zal in dezelfde periode van het jaar vallen. Atleten die niet wensen om te boeken, kunnen tot 7 juni annuleren. Wie bij registratie een annulatieverzekering afsloot, wordt terugbetaald. Atleten zonder annulatieverzekering krijgen een tegemoetkoming. Na 7 juni worden inschrijvingen automatisch omgeboekt naar 2021.