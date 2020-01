Sint-Macharius parochiefeesten met kaas- en vleesbuffet Frank Eeckhout

16 januari 2020

10u14 3 Geraardsbergen De parochie van Nederboelare organiseert dit jaar opnieuw een kaas- en vleesbuffet op vrijdag 24 januari van 18 tot 21 uur in zaal De Reep.

Heel wat verenigingen hebben een onderkomen een zaal De Reep. Het parochiaal comité staat in voor het in stand houden van de zaal. De voorbije jaren werden al heel wat werken uitgevoerd in de zaal. Het eetfestijn is dan ook bedoeld om het onderhoud van de zaal te verzekeren. Binnenkort worden ook het sanitair en de elektriciteit vernieuwd. Kaarten voor het eetfestijn kosten 15 euro voor volwassen en 7 euro voor kinderen en kunnen besteld worden bij parochiecoördinator Gaby Browaeys op het nummer 054/41.17.37.