Sint-Catharinacollege plaatst nog meer zonnepanelen Frank Eeckhout

10 januari 2020

16u15 2 Geraardsbergen Het Sint-Catherinacollege heeft nu ook zonnepanelen geplaatst op de de daken van de vestigingen in Idegem, Viane, Moerbeke en Overboelare.

Het Geraardsbergse Sint-Catherinacollege zet de vergroening van de verschillende campussen verder. Tijdens de zomervakantie werden campus Zarlardinge, Moerbeke lager en Onkerzele al voorzien van zonnepanelen. In de kerstvakantie werden zonnepanelen geplaatst in vier andere afdelingen van de school. “Onze scholen stappen bewust een nieuw decennium binnen. Een decennium waarin uw kind zich ontwikkelt tot sterke, zelfstandige, gezonde en klimaatbewuste jongere. In tijden van energie- en klimaatproblematiek kiest scholengroep Sint Catharinacollege Geraardsbergen, in samenwerking met burgercoöperatie Denderstroom, resoluut voor groene energie", laat Els Van Vaerenbergh weten.