Sint-Bartholomeuskerk in de kijker tijdens Open Monumentendag Frank Eeckhout

05 september 2019

14u45 2 Geraardsbergen Geraardsbergen zet op zondag 8 september, ter gelegenheid van Open Monumentendag, zijn hoofdkerk, de Sint-Bartholomeuskerk, in de kijker. Het Oost-Vlaamse provinciebestuur ondersteunt dit initiatief met de uitgave van een Erfgoedsprokkel.

In de loop van de 11de eeuw ontstond een woonkern op de rechteroever van de Dender, aan de voet van de sterkste helling van de Oudenberg. In het centrum van die woonkern staat een klein kerkje, afhankelijk van de parochiekerk van Hunnegem op de linkeroever. Dit kerkje groeide snel uit tot een zelfstandige parochiekerk op de Grote Markt. De bouw van de huidige kerk begon in het laatste kwart van de 15de eeuw. In 1515 verwerft de Sint-Bartholomeus een nieuwe reliek van zijn patroonheilige. In de 19de eeuw krijgt de kerk een neogotische totaalrenovatie. Vooral het interieur van de hoofdkerk blijft voor vele bezoekers een aangename verrassing. Zelden bleef een dergelijk kleurrijk ensemble zo volledig bewaard.

Op Open Monumentendag zet de Sint-Bartholomeuskerk haar deuren open van 14 tot 17 uur. De Erfgoedsprokkel neemt je mee op een wandeling doorheen de kerk en vertelt haar ontwikkeling. Je maakt er kennis met heel wat kunstwerken van Geraardsbergse en andere meesters, onder meer via het project Vlaamse meesters in Situ. De handige bezoekersgids is vanaf die dag in de kerk te verkrijgen en te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.