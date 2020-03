Singer-songwriter Jim Cole scoort met coronaparodie ‘Thuisblijven!’ Frank Eeckhout - Matthias Van den Bossche

30 maart 2020

07u28 88 Geraardsbergen Na het Marc Van Ranst-lied op de tonen van Marco Borsato's ‘Hoe Het Danst’, is ook de coronaparodie ‘Thuisblijven’ aan een opmars op YouTube bezig. Ook Radio 2 pikt het nummer van de Geraardsbergse singer-songwriter Jim Cole op.

Cole (Jimmy Colman) zette de videoclip zo’n twintig dagen geleden online en samplet minister van Volksgezondheid Maggie De Block. “’Thuisblijven’ is een vrije versie op 'I Keep Forgettin’ van Michael McDonald, dat in de jaren negentig werd omgezet door rapper Warren G en Nate Dogg in ‘Regulate’”, zegt de zanger.

“Met het nummer en bijhorende videoclip wil ik vooral de jongeren aanmanen om thuis te blijven en gewoon daar te chillen, maar ook om de zorg en de horeca in de bloemetjes te zetten, de hamsteraars aan te spreken. Als muziekleraar in verschillende academiën ligt de jeugd mij nauw aan het hart. Via dit clipje is het de bedoeling om zowel oud als jong aan te spreken met leuke content maar met bijzonder belangrijke informatie", aldus de zanger. Sinds enkele dagen is het nummer geregeld te horen op Radio 2.

Lees ook: Grappen en grollen over het coronavirus: “Het beste medicijn om onze angst te relativeren”