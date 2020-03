Exclusief voor abonnees Simon Ramboer geeft tips voor mensen die plots van thuis moeten werken Frank Eeckhout

17 maart 2020

11u43 16 Geraardsbergen Simon Ramboer is zaakvoerder van de digtal marketing agency Online Gorillas. Met kleppers op zijn cv zoals IPG Mediabrands en Google heeft de jonge Geraardsbergenaar heel wat ervaring op zak en richtte hij in 2019 zijn eigen agentschap op dat volledig op afstand werkt.

“Zowel mijn werknemers als mezelf werken 100 procent remote (van op afstand, nvdr.). Meer zelfs, mijn teamleden zitten in Frankrijk, Spanje en andere landen en zelf ben ik ook heel vaak aan het reizen waardoor we als agency goed met elkaar moeten communiceren. In november werkte in nog vanuit een co-working space in Bali. Van thuis uit mogen en kunnen werken is fijn, geeft veel vrijheid maar is niet zo simpel als het lijkt. Zeker als dit niet slechts één dag in de week is maar de hele week, de hele maand, het hele jaar", vertelt Simon.

De jonge ondernemer deelt vandaag met ons enkele tips om productief te zijn wanneer je voor het eerst van thuis moet werken.

