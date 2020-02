Sien Eggers, Jessa Wildemeersch en Sofie Palmers nemen Tsjechov onder handen in ‘Den beer heeft mij gezien’ Frank Eeckhout

27 februari 2020

17u48 0 Geraardsbergen Sien Eggers staat op zondag 15 maart op het podium van het Arjaantheater, geflankeerd door Sofie Palmers en Jessa Wildemeersch. Ze brengen hun versie van ‘De Drie zusters’ van Tsjechov, een versie over wat er zou gebeurd zijn als de drie zussen wél naar Moskou waren vertrokken.

Voor ‘Den beer heeft mij gezien’ laten Sien, Jessa en Sofie zich inspireren door het Rusland van vandaag. In tegenstelling tot de zusters, dromend en berustend, nemen deze drie actrices het heft in handen. Ze trekken hun warmste jas aan en doen wat de drie zusters nooit deden, ze gaan naar Moskou. Want is het niet hoog tijd om de wereld in te gaan? De drie dames bezorgen de toeschouwers een avond vol humor, wanhoop en frivoliteit. Vooraf ben je welkom op de gratis theaterinleiding die om 19.15 uur start in het Arjaantheater.

Tickets kosten 15 euro en zijn te verkrijgen via CC De Abdij, Abdijstraat 10, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via www.ccdeabdij.be.