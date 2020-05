Shoppers blijven weg uit verkeersvrij centrum: stad gaat mobiliteitsplan bijsturen Groen en vzw Fietscampagne pleiten voor behoud verkeersvrij centrum Frank Eeckhout

18u22 0 Geraardsbergen Geen wachtrijen bij de heropening van de winkels in het centrum van Geraardsbergen. De stad had het centrum nochtans verkeersvrij gemaakt om de shoppers alle ruimte te geven. Maar die lieten het centrum links liggen en opteren voor de winkels aan de rand van de stad, zeer tot ongenoegen van de handelaars. “Was het de hevige wind en onze heuvelachtige binnenstad die ons parten speelde", vraagt burgemeester Guido De Padt (Open Vld) zich af.

Met een verkeersvrij centrum widel het stadsbestuur van Geraardsbergen de heropstart van het winkelen stimuleren. “Op die manier kunnen de trottoirs en parkeervakken ingericht worden als wachtzone en voorkomen we dat de voetgangers zich op het trottoir tussen wachtende klanten moeten begeven. Deze maatregelen worden voorlopig ingevoerd tot en met 25 mei. Wekelijks voorzien we een evaluatie met de handelaars en de veiligheidsdiensten. Het gratis parkeren blijft behouden tot 1 juli", klonk het. Maar die evaluatie lijkt er al na één dag te komen want de shoppers stuurden hun kan naar het centrum en opteren voor de baanwinkels. Het was zelfs zo erg dat de handelaars spreken van een drama. Daarom gaat het stadsbestuur het mobiliteitsplan bijsturen.

Ondanks het gemor van de handelaars, hoopt Groen dat het verkeersvrije centrum behouden blijft. “We hebben in het verleden al een plan doorgestuurd rond fiets- en schoolstraten. We rekenen erop dat deze maatregel niet bij een eerste evaluatie diplomatisch van tafel geveegd wordt", zegt Patrick Franceus. ook de vzw Fietscampagne pleit voor een behoud van een verkeersvrij centrum. “In onze huidige samenleving zijn steden op zoek naar een betere mobiliteit voor iedereen. Autovrije straten zijn daarbij een vaak toegepaste ingreep. Ook in onze wijde regio gebeurt dat: Aalst, Ninove, Zottegem, Oudenaarde. Allemaal steden die al stappen hebben gezet naar een progressief leefplan voor de steden. Hoog tijd dat ook onze stad daarop inzet. We werkten al eerder een concreet plan met autovrije straten uit, onder de naam ‘Gezellig Geraardsbergen’. Bovendien boden we reeds herhaaldelijk aan onze mobiliteitskennis en -ervaring te delen met het lokale beleid en de stadsdiensten. Maar steeds weer krijgen we geen gehoor. Niettemin willen we het stadsbestuur en hun diensten alle succes wensen: we hopen dat het lukt en dat bewoners en bezoekers de meerwaarde van het autominderen in de stad op een positieve manier kunnen ervaren", zegt Wim Schrever.