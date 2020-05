Senne rijdt 66 keer Muur op voor goede doel: “Laatste rondes waren zwaar, maar vrienden motiveerden me om door te gaan” Claudia Van den Houte

24 mei 2020

15u17 4 Geraardsbergen Senne Bonnaerens uit Ninove is zondag liefst 66 keer de Muur van Geraardsbergen opgereden voor het goede doel. De opbrengst gaat naar de sociale kruidenier van Teledienst Ninove vzw, die zich inzet voor kansarmen.

Het was de bedoeling om zoveel mogelijk de Muur op te rijden en zo geld in te zamelen voor het goede doel. Mensen konden een bedrag naar keuze schenken per keer dat Senne de Muur opreed. Hij vond zijn inspiratie bij wielrenner Remco Evenepoel, die eind april al 50 keer de Muur was opgereden. “Samen met enkele vrienden vorm ik een groepje waarmee we regelmatig sportieve uitdagingen aangaan”, vertelt Senne. “Momenteel ligt alles echter stil door de coronacrisis en kunnen we aan geen wedstrijden meer deelnemen. Het idee ontstond om toch iets te doen voor het goede doel. Geïnspireerd door Remco Evenepoel kwam ik op het idee om zoveel mogelijk de Muur van Geraardsbergen op te rijden. Mensen zouden kunnen sponsoren per keer dat ik de Muur oprijdt, bijvoorbeeld 30 cent per ronde.”

Afzien voor kansarmen

De keuze voor een goed doel ging naar Teledienst Ninove vzw, die zich inzet voor kansarmen, en in het bijzonder naar de sociale kruidenier van Teledienst. Daar kunnen minderbedeelden tegen een lager tarief voedsel aankopen. “We zoeken elk jaar een goed doel om te steunen, maar dit jaar wilden we echt een lokaal goed doel steunen. Ik ben recent naar Ninove verhuisd en kwam zo bij Teledienst terecht. Vroeger liep ik school in Geraardsbergen, dus de Muur is voor mij heel vertrouwd. Het is ook een iconisch wielermonument.”

Senne hoopte minstens 50 keer de Muur te kunnen oprijden. Hij overtrof zijn doel. “Mijn persoonlijk doel was 65 rondes. Ik heb er nog eentje bovenop gedaan”, lacht hij. “Ik ben zeer tevreden. De laatste tien rondes kreeg ik het wel zwaar, maar er waren altijd vrienden bij me die met me meereden. Dat motiveerde mij om door te gaan. Mijn vriend Lucas Vervenne is zelfs elke ronde meegereden.” Senne schat dat zijn uitdaging zo’n 2.000 euro zal hebben opgebracht voor Teledienst Ninove vzw.