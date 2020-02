Senne Guns debuteert met Opus 3 als cabaretier in The Preacher Frank Eeckhout

25 februari 2020

17u15 0 Geraardsbergen Senne Guns debuteert op zaterdag 7 maart met Opus 3 als cabaretier in The Preacher op de Markt in Geraardsbergen.

Zaterdag 7 maart verkast het cultuurcentrum met één van haar voorstellingen naar het gezellige The Preacher. Senne Guns, bekend van Goudvis, zal er zijn eerste cabaretvoorstelling Opus 3 brengen. Nieuw in het genre betekent niet dat er zal ingeboet worden aan kwaliteit, want met Opus 3 behaalde Guns vorig jaar een finaleplaats in het befaamde Leids cabaretfestival. Onder het toeziend oog van Kommil Foo-helft Raf Walschaerts ontpopt Senne zich als een echte verhalenverteller in een droogkomisch universum. Tickets kosten 15 euro en zijn te verkrijgen in The Preacher en via CC De Abdij op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via www.ccdeabdij.be.