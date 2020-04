Scholen voorzien kinderopvang tijdens de paasvakantie Frank Eeckhout

02 april 2020

17u12 1 Geraardsbergen Wie tijdens de paasvakantie nood heeft aan opvang voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar, kan daarvoor terecht in de school waar het kind normaal schoolloopt.

In alle Geraadsbergse scholen is tijdens de paasvakantie noodopvang voorzien voor de kinderen van ouders die een essentieel beroep uitoefenen tijdens deze corona-crisis of kinderen die in een kwetsbare thuissituatie verkeren. “We zijn de scholen bijzonder erkentelijk om deze opvang vrijwillig te willen organiseren. Het doet plezier om in deze moeilijke tijden op de volle inzet van het plaatselijk onderwijspersoneel te kunnen rekenen", zegt schepen van waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont (CD&V).

Alle scholen hebben de ouders reeds bevraagd of ze opvang nodig hadden. Als je deze communicatie niet gekregen hebt, of onverwacht toch opvang nodig hebt, kan je contact opnemen met de schooldirectie. Indien je deze niet kan bereiken of bijkomende vragen hebt over de kinderopvang in de paasvakantie, kan je contact opnemen met Huis van het Kind op 054/43.20.77.