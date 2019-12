Scholen van Scholengroep 20 spelen in op resultaten uit het PISA-onderzoek Frank Eeckhout

15u51 8 Geraardsbergen De scholen van Scholengroep 20 spelen in op de de slechte resultaten over begrijpend lezen en de recente resultaten van het PISA-onderzoek. Ook die laatste tonen aan dat het onderwijs in België achteruit gaat.

De scholen van Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen namen reeds eerder alarmsignalen hierover ter harte en sprongen op de kar van het LIST-project. LIST staat voor “leesinterventieplan voor scholen met een totaalbenadering” ofwel Lezen IS Top. “Het is een methode die wetenschappelijk onderbouwd is en die we in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de pedagogische begeleidingsdiensten vorm geven in al onze basisscholen en de b-stroom van het secundair onderwijs”, legt coördinerend directeur Sabine Eeman uit. “Scholen die met LIST werken behalen spectaculaire resultaten en ook in onze scholen merken we in deze korte periode al dat het project zijn vruchten afwerpt. Het project heeft een serieus kostenplaatje, maar dat het een broodnodige investering is, bevestigt ook het PISA-rapport. Leesvaardigheid heeft immers een enorme impact op de ontwikkeling en schoolloopbaan van kinderen”, benadrukt Eeman.

Voor wiskunde en wetenschappen toont het PISA-rapport aan dat de Vlaamse leerlingen sterk scoren, maar dat er duidelijk een dalende trend is. Voor wiskunde daalt het aantal toppresteerders, maar ook het aandeel leerlingen dat het basisniveau niet haalt neemt toe. Algemeen directeur, Isabelle Truyen: “Dat de sterke leerlingen voldoende worden uitgedaagd, is in onze scholen een belangrijk aandachtspunt. Door in ons innovatief onderwijs in te zetten op geïndividualiseerde trajecten hebben leerlingen de mogelijkheid om leerstof bij te werken of verder uit te diepen. De leerlingen hebben bovendien hun leerproces zelf in handen, waardoor ze een grotere betrokkenheid en motivatie tonen. Daarnaast is er een intensieve leerlingenbegeleiding. Op die manier leggen we de lat hoog voor alle leerlingen.”