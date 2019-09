Scholen van Scholengroep 20 nemen alarmsignalen over begrijpend lezen ter harte Frank Eeckhout

02 september 2019

16u06 0 Geraardsbergen De scholen van Scholengroep 20 nemen alarmsignalen over begrijpend lezen ter harte en springen op de kar van het LIST-project. LIST staat voor “leesinterventieplan voor scholen met een totaalbenadering” ofwel Lezen IS Top.

“Het is een methode die wetenschappelijk onderbouwd is en die we in samenwerking met de Hogeschool Utrecht en de pedagogische begeleidingsdiensten vorm geven in al onze basisscholen en de b-stroom van het secundair onderwijs”, legt coördinerend directeur Sabine Eeman uit. “Een belangrijk onderdeel van het project is dat scholen zelf een schoolbibliotheek hebben met een uitgebreid aanbod leesboeken die up to date zijn. Dit vraagt een grote investering: 3.000 euro per school per schooljaar. De scholengroep vroeg hiervoor een subsidie aan bij de provincie Oost-Vlaanderen die werd goedgekeurd voor een bedrag van 15.000 euro. Donaties van recente leesboeken zijn altijd welkom en uiteraard wordt er ook nauw samengewerkt met de bib. Dit project heeft een serieus kostenplaatje, maar we zijn ervan overtuigd dat het een broodnodige investering is om onze kinderen terug leesplezier bij te brengen. Het is duidelijk dat dit een enorme impact heeft op hun ontwikkeling en schoolloopbaan”, benadrukt Eeman.