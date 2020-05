Schepen van Onderwijs vraagt mogelijkheid tot openen studeerruimtes mee te nemen in exitstrategie Frank Eeckhout

08 mei 2020

08u45 0 Geraardsbergen De Geraardsbergse schepen van Onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V vraagt de mogelijkheid tot het openen van publieke studeerruimtes mee te nemen in de exitstrategie. “Ik nam daarvoor contact op met minister van jeugd Benjamin Dalle", zegt Van Trimpont.

Geraardsbergen was een pionier in het inrichten van studeerruimtes voor studenten hoger onderwijs. “Veel jongeren vragen om de studeerruimtes te openen. Zij hebben thuis niet altijd de ideale omstandigheden om te studeren. Zeker al niet in deze tijden waarbij er veel gezinsleden thuis zijn. Navraag leert ons dat voor veel studenten het studeren in een gezamenlijke ruimte een positief effect heeft op de studieresultaten. Als stad kunnen wij het nodige doen om alle social distancing maatregelen te voorzien. Zeker onze kerkgebouwen die ingericht kunnen worden als studeerruimte lijken mij geschikt om op ruime afstand van elkaar te studeren. Ik kijk dan ook met grote belangstelling uit naar het antwoord van de minister", zegt schepen Fernand Van Trimpont.