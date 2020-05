Schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine reageert op enquête sp.a over relance plan Frank Eeckhout

15u10 1 Geraardsbergen Volgens sp.a talmt het stadsbestuur van Geraardsbergen te lang met effectieve maatregelen om de lokale economie te ondersteunen. Maar daar is schepen Véronique Fontaine (Open Vld) het niet mee eens. “Pas nu krijgen we echt zicht op de maatregelen vanuit Federale en Vlaamse overheid", reageert Fontaine.

Bij het begin van de coronacrisis maakte Geraardsbergen 400.000 euro vrij om de lokale economie te ondersteunen. “We hebben toen aan Unizo, Voka en het handelscentrum gevraagd welke maatregelen voor hen prioritair waren. De websitepagina met take-away in Geraardsbergen, de regelmatige inlichting van de ondernemers via onze nieuwsbrief, het gratis parkeren tijdens Corona en het 9500 initiatief zijn enkele van de initiatieven die toen op basis van deze adviezen zijn genomen. Waarom we nog niets meer hebben gedaan? Wel simpel, in die eerste weken van Corona was totaal nog niet duidelijk welke maatregelen er vanuit de Federale en Vlaamse overheid zouden worden genomen. We wisten toen ook nog niet hoe lang alles zou duren en welke impact het allemaal op onze economie zou hebben", zegt schepen Véronique Fontaine.

Ondertussen heeft het stadsbestuur meer zicht gekregen op de impact van de crisis en zijn de meeste handelszaken opnieuw open. “Hoewel het zeer nobel is dat sp.a met een enquête wenst te starten, vrees ik dat, eer ze de resultaten hebben, we al een tijdje verder zijn. Daarnaast focussen zij zich slechts op één deeltje van onze economie, terwijl al onze Geraardsbergse bedrijven getroffen zijn door de gevolgen van Corona. Wij zijn zelf ook niet bij de pakken blijven zitten zoals zij beweren. Twee weken geleden werd een mail gestuurd naar onze economische raad -onze adviesraad waarin kleine en grotere ondernemers, retail, horeca, Unizo, Voka, Bergop, handelscentrum en vrije beroepen vertegenwoordigd zijn zodat zij eerst met hun achterban konden overleggen. Vorige week werd dan een meeting gehouden waarbij de economische raad met enkele voorstellen kwam waar wij initieel zelf niet aan gedacht hadden. Deze voorstellen worden nu voorgelegd aan onze werkgroep Exit -Corona en zullen weldra geïmplementeerd worden. Het is echt de bedoeling om met deze maatregelen het hele economisch weefsel structureel en tijdelijk te ondersteunen met als doel zo weinig mogelijk ontslagen en faillissementen te hebben’, besluit Fontaine.