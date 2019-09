Schepen Martine Duwyn en echtgenoot aangeklaagd wegens fraude: “Wij staan recht in onze schoenen” Frank Eeckhout

06 september 2019

14u50 32 Geraardsbergen Schepen Martine Duwyn (Open Vld) uit Geraardsbergen en haar echtgenoot verschijnen in november voor de correctionele rechtbank na een klacht over misbruik van de geestelijke toestand van een kennis. Duwyn en haar echtgenoot zouden de dementerende vrouw geld afhandig hebben gemaakt door haar een papier te laten tekenen. “Klopt niet. Op vraag van de vrouw heeft de notaris ons aangesteld als erfgenaam. Nooit hebben wij één euro van die vrouw gestolen", reageert Duwyn verontwaardigd.

In 1992 bood een kennis van Martine Duwyn en haar echtgenoot aan om haar huis op lijfrente te verkopen. “De notariële akte hiervoor werd in 1993 verleend. Sindsdien hebben we de lijfrente steeds correct betaald. Vrienden van de vrouw dachten daar echter anders over en beschuldigden ons dat we de lijfrente niet betaalden. In 2013 stuurden ze ons daarvoor zelfs een aanmaning. In de praktijk troggelden die vrienden de vrouw geld af, waardoor ze op de duur geen financiële slagkracht meer had. Toen de vrouw in die periode begon te dementeren en naar een rusthuis moest, was er geen geld meer om dat te betalen. Daarom hebben wij in 2013 al een klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter neergelegd, wegens het vervreemden van de gelden van de vrouw. Wij waren immers aangesteld om de woning te onderhouden en hadden dat geld dus nodig", zegt Martine Duwyn.

Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij binnenkort door de rechtbank zullen worden vrijgesproken van deze tenlasteleggingen Schepen Martine Duwyn (Open Vld)

Wettige erfgenaam

Tijdens de verhoren verklaarden de kennissen van de dementerende vrouw dat zij het geld hadden gekregen en dat Duwyn en haar echtgenoot de lijfrente niet volledig hadden betaald. “De vrouw sprak dat tegen en vroeg om ons aan te stellen als wettige erfgenaam. Nu worden wij ervan beschuldigd dat we de vrouw die overeenkomst hebben laten tekenen terwijl ze al aan het dementeren was. Wij betwisten deze aantijgingen en hebben hier nooit voordeel uit gepuurd. Integendeel, wij leden zelf schade en moesten zelf al instaan voor het onderhoud van de woning, die wij op lijfrente hadden gekocht. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat wij binnenkort door de rechtbank zullen worden vrijgesproken van deze tenlasteleggingen", zegt Duwyn strijdvaardig.

Aan de schandpaal

Het gaat er dus om dat twee koppels elkaar ervan beschuldigen financieel voordeel te hebben gedaan op de kap van een (bijna) dementerende vrouw. Daarom heeft de Raadkamer het dossier in zijn geheel naar de correctionele rechtbank doorverwezen waardoor beide koppels zich moeten verantwoorden voor het vervreemden van geld. “Nog voor er een uitspraak is, worden wij al aan de schandpaal genageld en worden er insinuaties gemaakt over het vervolg van mijn politieke loopbaan. Deze zaak is trouwens een private aangelegenheid die meer mijn echtgenoot aanbelangt en heeft dus totaal geen invloed op mijn functioneren als schepen. De manier waarop sommigen dit naar buiten brengen, is compleet van de pot gerukt en met de intentie om mij persoonlijk te raken. Daarom hopen we dat deze zaak snel uitgeklaard wordt", besluit Duwyn.