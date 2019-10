Saskia Monseur nieuwe voorzitter van Open Vld in Geraardsbergen Frank Eeckhout

07 oktober 2019

18u29 1 Geraardsbergen Saskia Monseur is de nieuwe voorzitter van Open Vld in Geraardsbergen. Zij volgt Rurik Van Landuyt op, die de partij zes jaar leidde. Monseur is de eerste vrouw die voorzitter wordt van de liberalen in de Oudenbergstad.

De 37-jarige Saskia Monseur is zaakvoerster van SheEO, een onderneming die actief is in de juridische sector, met specialisaties GDPR, privacyrecht en ondernemingsrecht. Zij is tevens actief binnen verschillende netwerkorganisaties. Zo was zij gedurende het voorbije jaar directeur van netwerkorganisatie BNI De Muur Geraardsbergen. Voor Open Vld zetelt zij in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “De volgende drie jaar wil ik samen met onze leden en bestuursleden op een interactieve manier de partij klaarstomen voor haar toekomstige uitdagingen", zegt ze.