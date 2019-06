Ruim 740 deelnemers uit 22 landen voor triatlon Frank Eeckhout

07 juni 2019

17u10 4 Geraardsbergen De Skoda Challenge verwacht ruim 740 deelnemers uit 22 landen voor de halve triatlon in en rond Geraardsbergen. De race in Geraardsbergen maakt deel uit van een grote internationale competitie. Dit jaar wordt tijdens de Challenge wedstrijd ook het BK Triatlon middellange afstand georganiseerd.

Na twee geslaagde edities kijkt Geraardsbergen uit naar de derde Skoda Challenge op zondag 16 juni. “De Challenge triatlons zijn een organisatie van The Challenge Family, een van de populairste organisatoren van triatlons wereldwijd. Voor deze race komen sportievelingen van over de hele wereld naar Geraardsbergen afgezakt”, weet schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld). Naast de triatlon over middellange afstand organiseert Challenge ook verschillende deelevenementen op zaterdag zoals de Challenge Women Run, Challenge Swim en 3 uur de Muur. “De hoofdrace op zondag start in Provinciaal domein De Gavers met een zwemparcours van 1,9 kilometer. Vervolgens springen de atleten op de fiets voor een rit van 90 kilometer. Het fietsparcours is een mix van glooiende wegen door rustige landelijke gebieden en echte Vlaamse heuvels. Het 21 kilometer lange loopparcours brengt de atleten terug naar het centrum van Geraardsbergen waar ze omringd worden door oude, historische gebouwen”, besluit Fontaine.

De race trekt jaarlijks heel wat bekende en internationale triatleten aan. Vorig jaar won Pieter Heemeryck in eigen land voor Dylan Mcneice en Evert Scheltinga . Zal hij ook dit jaar opnieuw de titel in de wacht slepen? Bij de vrouwen is het uitkijken naar de komst van Katrien Verstuft, Eva Wutti en winnares van de eerste editie Tine Deckers.

Meer info is te vinden op www.challenge-geraardsbergen.be.