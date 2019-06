Ruim 3.100 handtekeningen om openlucht zwembad te heropenen Frank Eeckhout

19 juni 2019

08u36 7 Geraardsbergen Actiecomité Den Dok Blijft heeft dinsdagavond voor de gemeenteraad 3.165 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Guido De Padt (Open Vld). “Al die mensen willen dat het zwembad in Den Bleek opnieuw de deuren opent', zegt Marleen Francq.

Het actiecomité voert al enkele maanden strijd tegen de sluiting van het openlucht zwembad in Geraardsbergen. Voorlopig zonder succes. Met het overhandigen van 3.165 handtekeningen hoopt Actiecomité Den Dok het stadsbestuur alsnog op andere gedachten te brengen. “We hebben die handtekeningen gewoon verzameld door op straat te komen in de stad. We zijn niet eens van deur tot deur gegaan. Het grote aantal mensen dat ons steunt, toont aan dat de sluiting wel degelijk leeft in Geraardsbergen. Het stadsbestuur heeft steeds de mond vol van participatie. Wel, naar al deze mensen luisteren, dat zou pas participatie. Zaterdag organiseren jullie ook een participatiemoment rond de invulling van site Den Bleek. We zullen daar aanwezig zijn mét enkele voorstellen. En het heropenen van het zwembad zal daar onderdeel van zijn", zegt Marleen Francq.

Ondanks het felle verzet lijkt het onwaarschijnlijk dat het stadsbestuur op de genomen beslissing terugkomt. Dat blijkt uit de reactie van burgemeester De Padt. “Jullie inzet is lovenswaardig en we dragen participatie hoog in ons vaandel. Getuige daarvan zijn de dorpsraden in al onze deelgemeenten. Dus op gebied van participatie hoeven wij van niemand lessen te krijgen. En ik herhaal nog eens, we hebben het zwembad niet zomaar voor ons plezier gesloten. De financiële ondersteuning voor de toekomst van ons ziekenhuis noopte ons deze beslissing te nemen. Het liefst van al hadden we de toekomst van zowel het ziekenhuis als van het zwembad verzekerd dat was helaas niet haalbaar", reageert De Padt waarna de twintig actievoerders het stadhuis verlieten.