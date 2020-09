Ruim 20.000 euro van Vlaanderen voor sociaal toerisme in Geraardsbergen Frank Eeckhout

14 september 2020

14u01 3 Geraardsbergen Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir heeft via Toerisme Vlaanderen al 12,5 miljoen euro aan steunmaatregelen toegekend aan het sociaal toerisme. Chiroheem Korendries en Jeugdherberg ’t Schipken krijgen daar een deel van.

Het geld dient voor sociale kortingen voor mensen in armoede, voor vakantie-organisaties die samenwerken in het netwerk ‘Iedereen verdient Vakantie’ en om de zorg- en jeugdverblijven in Vlaanderen te ondersteunen. Ook Chiroheem Korendries en Jeugdherberg ’t Schipken kregen een bedrag toegekend. 4.794 euro voor Chiroheem Korendries en 15.672 euro voor Jeugdherberg ’t Schipken. “Met die middelen geeft de minister toeristische ondernemers een stevige duw in de rug. Zij verdienen al onze steun want ondanks deze zeer moeilijke periode maken ze het alsnog mogelijk dat kwetsbare groepen net als iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie of daguitstap”, zegt Ilse Roggeman van N-VA Geraardsbergen. In het najaar volgt nog een tweede uitbetalingsronde.