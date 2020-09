Ruim 2.000 inschrijvingen en korting voor elke student Frank Eeckhout

02 september 2020

15u28 1 Geraardsbergen Met meer dan 2.000 leerlingen is de Kunstacademie een grote speler in het onderwijs in Geraardsbergen. Schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V) kijkt met veel enthousiasme uit naar dit schooljaar.

“Er is opnieuw een mooi aanbod aan wekelijkse cursussen muziek, dans, woord, beeld en circus. Er is een aanbod voor kinderen vanaf 4 jaar, er zijn fijne kunstpakketten en er is veel aandacht voor beginnende volwassenen van alle leeftijden. Tijdens de maand september kunnen geïnteresseerden bovendien, na reservatie, gratis proeflessen volgen", zegt schepen Fernand Van Trimpont.

Het stadsbestuur blijft cultuurbeleving en talentontwikkeling ondersteunen en voorziet in oktober een korting van 10 procent op het inschrijvingsgeld van alle cursisten in de Kunstacademie, alsook op het huurgeld voor muziekinstrumenten. “Alle leerlingen zullen hierover een bericht krijgen in oktober. Met deze maatregel investeren 25.000 euro euro extra in ons kunstonderwijs. Voortaan kun je ook online inschrijven via mijnacademie.be. Er staat zelfs voor elke leerling van vorig schooljaar een persoonlijk vervolgtraject klaar. Nieuwe leerlingen zien alle keuzes voor beginners. Inschrijven kan ook nog altijd in de Kunstacademie zelf op het secretariaat. Daarvoor maak je wel eerst een afspraak", besluit schepen Van Trimpont.

Het cursusaanbod en alle lesmomenten vind je op www.geraardsbergen.be/kunstacademie. Inschrijven kan nog tot woensdag 30 september.