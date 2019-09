Rudi Vranckx met relaas over zijn persoonlijke oorlogservaringen in Arjaantheater

Frank Eeckhout

26 september 2019

17u08 0 Geraardsbergen Rudi Vranckx vertelt in ‘Vriend of vijand’ honderduit over zijn ervaringen en belevingen uit oorlogsgebieden. Hij wordt daarbij begeleid door Katarina Vermeulen, Wigbert, Charles Nagtzaam (Frank Boeijen band) en Serge Feys (Arno/TC Matic).

De muziek komt uit het album ‘Oorlog aan den Oorlog’ van Bram Vermeulen en maakt dat het geheel een beklijvende voorstelling van woord, beeld en klank wordt. Bram ging ervan uit dat de mens niet zonder oorlog kan en er geen vrede kan bestaan zolang er mensen zijn. Door zijn fascinatie behandelde hij de oorlog op een heel bijzondere manier. Hij schreef over zijn ervaringen, belevingen en zienswijzen in prachtige liedjes en composities. Oorlogsverslaggever Rudi Vranckx verweeft zijn persoonlijke oorlogservaringen en unieke -beelden tussen de songs door. Voor tickets en info kan je terecht bij CC De Abdij, Abdijstraat 10, Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op www.ccdeabdij.be.