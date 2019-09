Rotaryclub Geraardsbergen haalt 10.200 euro op voor uitroeiing polio Frank Eeckhout

03 september 2019

14u15 0 Geraardsbergen Rotary club Geraardsbergen heeft 10.200 euro opgehaald voor de wereldwijde uitroeiing van polio.

“Van 23 tot en met 26 mei organiseerde clublid Danny Hellinckx met de Fellowship Cycling to serve een vierdaagse wielersamenkomst in de streek. De strijd tegen polio was het grootste goede doel van dit event, goed voor een opbrengst 3.000 euro. Van 1 tot en met 5 juni waren de clubleden Carlos Alberto Lopes de Abreu en Wim Leerman samen met bijna 25.000 andere Rotariërs aanwezig op de internationale conventie van Rotary International in Hamburg. Het door de club terugbetaalde inschrijvingsgeld hebben ze naar boven afgerond en doneren ze aan de strijd tegen polio. Dat levert nog eens 400 euro op. Beide bedragen zijn recent overgemaakt en worden nu door de Bill & Melinda Gates Foundation verdriedubbeld. 3.400 euro wordt dus 10.200 euro. Dat geld gaat integraal naar de eindstrijd tegen polio", laat Rotaryclub Geraardsbergen weten.