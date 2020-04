Rotary Geraardsbergen schenkt 2.500 euro aan OZC Sint-Vincentius voor aankoop beschermingsmateriaal: “Alle hulp is meer dan welkom” Frank Eeckhout

24 april 2020

09u33 0 Geraardsbergen De gehandicaptenzorg staat in de strijd tegen het coronavirus voor een extra grote uitdaging. Rotary Club Geraardsbergen heeft dat goed begrepen en schenkt OZC Sint-Vincentius 2.500 euro voor de aankoop van beschermingsmateriaal. “Met onze huidige voorraad beschermingsmateriaal kunnen we nog een maand verder. Maar het ziet er naar uit dat de voorzorgsmaatregelen nog heel wat langer zullen duren. Alle steun is dus welkom", zegt algemeen directeur Ann Taelemans.

De gehandicaptenzorg blijft tijdens de coronacrisis onderbelicht. “Nochtans hebben net deze voorzieningen te maken met bijkomende moeilijkheden door de eigenheid van hun doelgroep. Een groot deel van de 180 bewoners in Ondersteunings- en Zorgcentrum Sint-Vincentius behoort tot de risicogroep en heeft bovendien een diepverstandelijke beperking. Ze kunnen zelf niet aangeven als er iets scheelt, waardoor het zorgpersoneel aangewezen is op de observatie van gedrag. Wat in gewone tijden al een uitdaging is, bemoeilijkt nu de vroegtijdige opsporing van symptomen", zegt personeelsdirecteur Marleen Van Sinaey.

De bewoners zijn verdeeld over 17 leefgroepen van telkens een tiental personen. In de leefgroep heeft een bewoner zijn of haar eigen kamer, maar dagactiviteiten vinden plaats in een gemeenschappelijke leefruimte. “Door hun beperkte zelfstandigheid zijn kamerquarantaines voor gezonde bewoners uitgesloten. Daarom is elke leefgroep bij het begin van de crisis in sociale groepsquarantaine geplaatst. Bewoners mogen de groep enkel verlaten onder begeleiding, bijvoorbeeld om een wandeling te maken in de tuin. Weinig medewerkers hebben nog hetzelfde takenpakket als voor de crisis. Begeleiders maken bedden op en doen de was, onderhoudspersoneel is bijna voltijds bezig met ontsmetten en een deel van de logistieke taken zijn overgenomen door stafleden. Het vraagt heel wat puzzelwerk om in deze omstandigheden de normale werking zoveel mogelijk in stand te houden. Gelukkig leggen onze medewerkers de nodige flexibiliteit aan de dag", ervaart Van Sinaey.

Dankzij de taakoverschrijdende inspanningen van alle diensten, is het aantal besmettingen binnen de muren van OZC Sint-Vincentius voorlopig beperkt gebleven tot één. “De bewoner in kwestie liep de besmetting enkele weken geleden op bij een externe consultatie en is daarna meteen in medische quarantaine geplaatst. Hij is aan de beterhand. Het zorgcentrum heeft een leefgroep omgevormd tot hospitaalgroep om gevallen van COVID-19 in de beste omstandigheden te kunnen verzorgen. Begeleiders zijn in snel tempo bijgeschoold", gaat algemeen directeur Ann Taelemans verder.

De directie is blij verrast door de spontane steunbetuiging van Rotary Geraardsbergen. Met onze huidige voorraad beschermingsmateriaal kunnen we de strikte voorzorgsmaatregelen nog zeker een maand aanhouden. Maar de verwachting is dat zorgcentra een tandje zullen moeten bijsteken als de overheid de richtlijnen voor de bredere samenleving versoepelt. Schenkingen als deze zijn dus meer dan welkom", besluit Taelmans dankbaar. Voorzitter Dirk Van Huffel, Rik Leeman en Damien Allert van Rotary Geraardsbergen kwamen de cheque persoonlijk overhandigen, weliswaar vanop veilige afstand.