Rotary Geraardsbergen schenkt 1.500 euro aan GO! Atheneum, school koopt zes Chromebooks Frank Eeckhout

29 mei 2020

11u11 0 Geraardsbergen Dirk Van Huffel, voorzitter van Rotary Geraardsbergen, overhandigde een cheque ter waarde van 1.500 aan Brecht Persoons, directeur van GO! Atheneum Geraardsbergen. De school investeerde het bedrag in de aankoop van zes Chromebooks voor de leerlingen.

“Onze school heeft via Guy D’Hoe, als stagepartner, een goed contact met Rotary Geraardsbergen. Dankzij de steun van deze vereniging kunnen wij investeren in didactisch materiaal voor onze leerlingen. In het verleden was er al een mooie samenwerking in het kader van een dienst aan de gemeenschap voor de aankoop van schilderkoffers voor leerlingen uit de richting Schilderen en Decoratie. Vandaag kunnen wij dankzij hetzelfde principe investeren in zes extra Chromebooks. Deze toestellen zullen zeker van pas komen en leerlingen de kans bieden om hun leerproces op een goeie manier verder te zetten”, reageert directeur Brecht Persoons na de schenking.