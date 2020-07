Rotary Club Geraardsbergen zorgt voor fietsherstelpunt aan kerk Onkerzele Frank Eeckhout

13 juli 2020

12u18 1 Geraardsbergen De leden van Rotary Club Geraardsbergen hebben aan de kerkraad van Onkerzele een fietsherstelpunt geschonken. In en rond het Onkerzeelse kerkgebouw zijn er plannen om de kerk om te vormen tot fietskerk.

Het fietsherstelpunt bevindt zich onderaan de kerktrappen. “Er werd een fietsherstelpaal en een fietspomp geplaatst. Dit is bijzonder handig om fietstoeristen met pech te helpen bij kleine herstellingen aan hun fietsen. Hierbij denken we aan het aanspannen van losstaande bouten, herstel van een lekke band of om gewoon even de banden op te pompen. De fiets kan daarbij worden opgehangen om op een comfortabele manier de herstellingswerken uit te voeren", laat Roger Van Liefferinge van Rotary Club Geraardsbergen weten.

Voor Johan Quintelier, coördinator van de fietskerk, betekent het fietsherstelpunt de start van de buitenbeleving rond de fietskerk. “Op termijn is het de bedoeling om het fietsrustpunt verder aan te vullen met infoborden over fiets- en wandelroutes. Ook in de kerk wordt werk gemaakt van een fietsbelevingsruimte waarbij de fiets- en wielergeschiedenis van Geraardsbergen zal worden tentoongesteld. De plannen voor de binnenrestauratie van het kerkgebouw én de fietsbelevingsruimte zijn in volle ontwikkeling", vult Johan Quintelier aan.