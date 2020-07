Rookontwikkeling door kortsluiting in Kruidvat Frank Eeckhout

29 juli 2020

14u44 18 Geraardsbergen Brandweerpost Geraardsbergen snelde woensdag omstreeks 12.30 uur naar een brandje in het Kruidvat in de Grotestraat in Geraardsbergen. Alle klanten en het personeel werden geëvacueerd.

Achteraan in het gebouw was rookontwikkeling ontstaan door kortsluiting aan een elektrisch toestel. “Daardoor was het plafond beginnen smeulen. Ook de elektriciteit viel daardoor uit. Onze brandweermannen waren snel ter plaatse en hadden de zaak meteen onder de controle. Daardoor bleef de schade beperkt", weet burgemeester Guido De Padt. Een deel van het gebouw moest nadien wel geventileerd worden.