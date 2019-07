Rook- en vuurverbod in de provinciale domeinen en bosgebieden Frank Eeckhout

22 juli 2019

13u19 6 Geraardsbergen Door de aanhoudende droogte beslist de provincie Oost-Vlaanderen om een tijdelijk rook- en vuurverbod op te leggen in alle provinciale domeinen en bosgebieden. In Geraardsbergen is de beslissing van toepassing op provinciaal domein De Gavers.

“We hebben nog geen onverwachte brandjes gehad, maar het is beter preventief te werken op brandgevaar. Het verbod staat duidelijk bij de ingang gemeld en de medewerkers zien er nauwlettend op toe, al zullen we geen extra controles doen. Sowieso proberen we roken weg te houden bij de speeltuinen”, zegt Annemie Charlier, gedeputeerde voor Recreatiedomeinen. Momenteel geldt nog steeds code geel bij het Agentschap Natuur en Bos voor Oost-Vlaanderen. Dit verbiedt roken niet, maar waarschuwt wel voor de toenemende kans op brand. De geldende code kan men raadplegen via de site van het Agentschap Natuur en Bos.