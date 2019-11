Ronde van Vlaanderen niet meer over de Muur? “Die kans zit erin, ja” Frank Eeckhout

22 november 2019

19u15 7 Geraardsbergen Trekt de Ronde van Vlaanderen volgend jaar in april nog over de Muur van Geraardsbergen? Als het van burgemeester Guido De Padt (Open Vld) afhangt wel. Maar ten koste van welke prijs? “We stellen onze sponsoring voor alle grote sportevenementen in vraag, ook die voor de passage op de Muur", bevestig t De Padt.

Vijf jaar bleven Geraardsbergen en zijn legendarische Muur verstoken van over kasseien dokkerende wielrenners tijdens de Ronde van Vlaanderen. Heel Geraardsbergen en bij uitbreiding heel wielerminnend Vlaanderen schreeuwde moord en brand toen Flanders Classics eind 2011 aankondigde de Muur niet meer op te nemen in het parcours van de voorjaarsklassieker. Eens de ontgoocheling was weggeëbd, bewoog het stadsbestuur van Geraardsbergen hemel en aarde om de mythische helling te rehabiliteren. Doortochten van de Omloop en andere Binck Banktours waren echter een doekje voor het bloeden. Het duurde vijf jaar voor de Muur van Geraardsbergen in ere werd gesteld en opnieuw zijn rol opeiste in Vlaanderens Mooiste. Weliswaar op 100 kilometer van de aankomst, maar dat kon de pret niet derven.

Vandaag, drie jaar later, ruimt die euforie plaats voor realisme. Geraardsbergen moet de broeksriem aanhalen en kijkt daarvoor ook naar de grote sportevenementen. Die kosten immers een pak geld. De doortocht van de Ronde niet in het minst. 50.000 euro moet de stad daar elk jaar voor ophoesten, gewoon om over de Muur te rijden terwijl een passage over het grondgebied gewoon gratis is. Geraardsbergen verhoogde dit jaar al de belastingen en ook het openlucht zwembad moest noodgedwongen de deuren sluiten. Is het dan nog verantwoord om het geld langs ramen en deuren buiten te gooien gewoon voor prestigieuze sportevenementen?

Een mes dat volgens burgemeester Guido De Padt langs twee kanten snijdt. “50.000 euro voor een doortocht is inderdaad veel geld. Ook de Binck Banktour en Triathlon Challenge staan ter discussie. Het is niet omdat we van Vlaanderen extra geld krijgen, dat we er onbezonnen mee moeten omgaan. Momenteel voeren we in het schepencollege de discussie welke sportevenementen we willen behouden en hoeveel geld we eraan willen spenderen. We hopen deze knoop volgende week door te hakken. Dit jaar waren er van maart tot september maar liefst 21 wielerwedstrijden die hier plaatsvonden of passeerden. Dat is veel en zorgt voor een pak extra onkosten. In heel deze oefening mogen we echter één ding niet uit het oog verliezen. De sponsoring zorgt ook voor een pak citymarketing wat heel wat toeristen lokt. Als we die reclame kwijt zijn, moeten we dat op een andere manier recupereren. En ook dat zal geld kosten", zegt De Padt.