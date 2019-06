Roekeloos rijgedrag kost jonge bestuurder tien dagen rijverbod en boete van 400 euro Lieke D'hondt

05 juni 2019

13u46 0 Geraardsbergen Een jonge bestuurder die het nodig vond om aan het Stationsplein in Geraardsbergen zijn roekeloos rijgedrag te etaleren, moet zijn wagen tien dagen aan de kant laten staan. De politierechter legt hem ook een boete van 400 euro op en hij moet zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen.

De jongeman reed op 21 augustus 2018 met onaangepaste snelheid door de zone dertig in Geraardsbergen. Hij snelde langs een meisje dat op een zebrapad aan het oversteken was en reed daarna weg met gierende banden. Zelf verklaarde hij dat hij het meisje niet had opgemerkt, maar het hele gebeuren ligt vast op camera. De politierechter heeft alle feiten nu bewezen verklaard en legt de man een boete van 400 euro, een rijverbod van tien dagen en een praktisch rijexamen op.